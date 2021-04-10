“هواوي” تتوعد غوغل بخطة جريئة لبديل “أندرويد”

توعدت شركة “هواوي” الصينية شركة “غوغل” الأمريكية بكشفها أبعاد خطة جريئة لبديل نظام تشغيل “أندرويد”.

وأوضح موقع “جيز تشاينا” التقني المتخصص، أن “هواوي” تجهز خطة جريئة لإطلاق نظام تشغيل “هارموني أو إس” الخاص بها ليصبح بديلا ذا شعبية مثل “أندرويد”.

ونقل التقرير عن وانغ تشنغ لو، رئيس قسم هندسة البرمجيات ومدير وحدة أعمال الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية الشاملة في مجموعة أعمال “هواوي كونسيومر”، أن هواوي تتطلع إلى تزويد ما يصل إلى 300 مليون جهاز بنظام التشغيل “هارموني أو إس” خلال العام الجاري 2021 .

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني في خطاب بعنوان “حياة أكثر سهولة، بالاعتماد على تقنيات الاتصال” ألقاه في مؤتمر “تيدكس هواهي”، الذي عقد تحت شعار “النجاح في ظل الضغوط”.

وقال وانغ تشنغ لو: “هواوي تتطلع أيضا إلى التعاون مع الشركاء على ابتكار منظومة متماسكة لنظام هارموني أو إس، مما سيسهم في تحقيق الطموحات بالاعتماد على التكنولوجيا، وجذب المزيد من المستهلكين إلى حياة أفضل وأكثر سهولة”.

وباعتباره نظاماً للتشغيل من الجيل القادم، يضيف تشنغ لو ، يوفر نظام “هارموني أو إس” إمكانية الاتصال بين مختلف الأجهزة الذكية بلغة واحدة، ويتيح توصيل المزيد من الأجهزة وبالتالي يمكن أن تعمل الأجهزة مع بعضها البعض، مما يوفر تجربة سلسة عبر مختلف الأجهزة.

كما يوفر نظام “هارموني أو إس” إلى شركات تصنيع التجهيزات إمكانية تنفيذ التحديثات الذكية، ويتيح أيضا نقل البيانات إلى الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى الهواتف المحمولة، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز التحول الرقمي والذكي في مختلف القطاعات.

كما يمكن لنظام التشغيل البديل لأندرويد، أن يدعم أيضا التطور المتسارع لإنترنت الأشياء في تحويل القطاع التقني، مؤكداعلى أهمية التعاون بين الأطراف الفاعلة في القطاع التقني على بناء نظام إيكولوجي جديد ومزدهر لمواكبة عصر الإنترنت عبر الهاتف المحمول .

وتابع المسؤول الصيني أن “التقنيات الحديثة تسهم في تغيير العالم بأكمله، عندما كنت صغيراً كنت أحلم بأن أتمكن من مشاهدة الأفلام في المنزل ، وهو ما أصبح ممكناً في وقتنا الحالي، فالتطور المتسارع للإنترنت عبر الهاتف المحمول أدى إلى تزايد الاعتماد على الدفع غير النقدي والتسوق عبر الإنترنت وخدمات سيارات الأجرة ، مما ساهم في إحداث ” تغييرات كبيرة في حياتنا”.

ومع ذلك أقر بأن قطاع الإنترنت عبر الهاتف المحمول والذي يركز على الهواتف الذكية يواجه دون شك العديد من التحديات، موضحا أن شحنات الهواتف الذكية شهدت تراجعاً على المستوى العالمي في عام 2018 ، وانخفضت بنسبة وصلت إلى 6 بالمائة تقريباً في عام 2020 .

كما ظلّ متوسط الوقت الذي يمضيه المستهلكون على هواتفهم المحمولة يتراوح بين أربع وخمس ساعات يومياً اعتباراً من عام 2018، مما يشير إلى أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة، ويجب أن يواكب التغيرات”، بحسب تصريحات تشنغ لو.

وأضاف “نظراً إلى أنه يتم الاعتماد على العديد من الأنظمة لتشغيل الأجهزة المختلفة، فمن الصعب أن يتم توصيلها معاً وتجهيزها بنظام ذكي موحد. لذا، يجب أن تتواصل الأجهزة بلغة واحدة ومشتركة لتوفير نمط حياة متصل”.

وكانت غوغل قد أصدرت قرارا بحظر تطبيقاتها الرئيسية عن هواتف “أندرويد” مثل “خرائط غوغل” ومحرك بحث “غوغل”، و”ملفات غوغل”، و”يوتيوب”.

المصدر: سبوتنيك