الشيخ القطان: للسير بالتدقيق الجنائي ومحاسبة الفاسدين

أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان على “أهمية التدقيق الجنائي”.

وقال الشيخ القطان الجمعة “كل إنسان صادق في حرصه على هذا البلد و مقدراته ومحاسبة من نهب وسرق مقدرات هذا البلد وأموال الناس، يجب عليه أن يكون مع هذا التدقيق الجنائيط، وتابع “كل من يقف في وجه هذا التدقيق أي كان من أي طائفة وأي حزب وأي مذهب، فهذا الإنسان وهذا السياسي متورط مع إخوانه ومع بطانتة في سرقة ونهب أموال الناس التي وضعت في المصارف والبنوك”.

ودعا الشيخ القطان “كل الشعب اللبناني الصادق ولو اختلف مع من يختلف بالسياسة الى المطالبة بهذا التدقيق الجنائي وأن يطالب بمحاسبة الفاسدين السارقين والناهبين لثروات ومقدرات هذا البلد الذي نعيش فيه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام