الكرملين يؤكد على حق روسيا في نشر قواتها العسكرية وتحريكها بالطريقة التي ترتأيها ضمن أراضيها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2021 - 13:54

الكرملين يؤكد على حق روسيا في نشر قواتها العسكرية وتحريكها بالطريقة التي ترتأيها ضمن أراضيها

منذ 37 mins 9 April، 2021
أخبار موقع المنار

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