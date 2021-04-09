وزارة الصحة بغزة تعلن تسجيل 11 حالة وفاة و1673 إصابة جديدة بفيروس #كورونا و592 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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وزارة الصحة بغزة تعلن تسجيل 11 حالة وفاة و1673 إصابة جديدة بفيروس #كورونا و592 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 10 mins
9 April، 2021
غزة
كورونا في غزة
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