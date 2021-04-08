الرئيس عون: لبنان يلتزم تطبيق اتفاق الطائف والكلام انّ الإتفاق مهدّد لا يستند الى الواقع وتروّجه جهات معروفة ومعنية بتأليف الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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الرئيس عون: لبنان يلتزم تطبيق اتفاق الطائف والكلام انّ الإتفاق مهدّد لا يستند الى الواقع وتروّجه جهات معروفة ومعنية بتأليف الحكومة
منذ 29 mins
8 April، 2021
اتفاق الطائف
الرئيس عون
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