لجان منطقة صيدا في حزب الله: 15632 مستفيدا من 12143 نشاطا خلال آذار

عرضت منطقة صيدا في حزب الله ملخص الأنشطة الصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد خلال شهر آذار. واعلنت في بيان ان ” لجنة الطوارئ الصحية في المنطقة التي تضم فرق الاستجابة الصحية السريعة، الدفاع المدني وفرق التوعية والإرشاد، قدمت تقريرها الشهري من خلال نشاط تلك اللجان في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها والتي تعمل على مواكبة مصابي الفيروس، وحالات الحجر الصحي ونقل المصابين، وإجراء الفحوص وأنشطة التوعية والارشاد والتعقيم ومواكبة الوافدين من الخارج”.

وواصلت اللجان في هذا الشهر “العمل بحملة نحنا ببيتك الطبية التي شملت المعاينة الطبية للمصاب داخل منزله حيث يزوره طبيب وممرض من طاقم الهيئة الصحية الإسلامية، حملة تأمين الأوكسجين والتجهيزات الطبية والأدوية الى منزل المصاب، شملت أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات، وعدد كبير من أحياء المدينة ، كذلك توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، قناريت، اركي، عزة، رومين، حومين التحتا، زيتا، زغدرايا، وبنعفول، عربطبايا، القنيطرة، وعدد من بلدات شرق صيدا.

تضمنت الأنشطة منذ بداية شهر آذار حتى نهايته، 83 اجتماعا للجنة الطوارئ الصحية، 5012 استشارة طبية، تأمين 85 من ادوية كورونا، وتأمين استشفاء 56 مريض كورونا ، و153 فحص اختبار الفيروس إلى جانب توفير 37 وحدة بلازما، تعبئة 176 استمارة تواصل مع 4630 حالة من عدوى الوباء، توزيع 481 حصص تعقيم، حملة تحديد فئات الدم، 234 حملة تعقيم، وحملتي توعية صحية، و361 دعم نفسي، سبع حالات دفن كورونا، محاضرة صحية، مسح معلوماتي لخمسة مخالطين ، 646 معاينة طبية، نقل 35 حالة كورونا، 13 ورشة صحية، ويوم صحي 7.

واشارت الى ان ” العدد الاجمالي للانشطة يصبح 12143 نشاطا ، وعدد المستهدفين بلغ 5632 1 شخصا بتكلفة إجمالية بلغت 199,414,000 ل.ل. خلال شهر آذار 2021.

وشكر مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر أعضاء ومتطوعي اللجان الصحية ولجان التوعية والارشاد في صيدا وبلدات الجوار، كما دعا تلك اللجان إلى حث المواطنين لتسجيل أسمائهم لتلقي اللقاح، كما دعاهم إلى المزيد من النشاط والجهد للوقوف إلى جانب أهلنا لحمايتهم من هذا الوباء القاتل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام