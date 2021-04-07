محكمة تركية تقضي بسجن 4 عسكريين مدى الحياة لتورطهم في محاولة انقلاب 2016

قضت محكمة تركية في أنقرة بالسجن مدى الحياة على 4 عسكريين لتورطهم في محاولة انقلاب فاشلة وقعت منتصف تموز/يوليو 2016، من بينهم قائد وحدة نخبة ضمن الوحدات المسؤولة عن أمن المجمع الرئاسي. وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، عبر موقعها الإلكتروني، أن محكمة الجنايات في أنقرة “حكمت بالسجن مدى الحياة على 4 عسكريين لتورطهم في محاولة الانقلاب عام 2016، والتي تبعها عمليات قبض على الآلاف بتهمة التورط في تلك المحاولة أيضا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “العقوبة شملت الرائد السابق فداكار أكجا قائد الفريق الذي داهم مقر هيئة الأركان العامة أثناء محاولة الانقلاب، والمقدم السابق أوميت غنجر بتهمة انتهاك النظام الدستوري، والرائد السابق عثمان كولتار قائد وحدة الكوماندوز التابعة لحرس القصر المسؤول عن أمن المجمع الرئاسي، والسجن مدى الحياة مرتين على العقيد الركن تانجو بوسهور قائد عملية مداهمة مبنى قناة تي آر تي الرسمية”.

وشهدت تركيا ليلة 15 – 16 تموز/يوليو 2016، محاولة انقلاب عسكري، وتركزت المواجهات الكبرى آنذاك في العاصمة أنقرة وفي مدينة إسطنبول مسفرة عن مقتل 240 شخصا، وإصابة أكثر من ألفي شخص بجروح.

المصدر: سبوتنيك