وزارة الصحة بغزة تعلن تسجيل 6 حالات وفاة و1916 إصابة جديدة بفيروس كورونا و515 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2021 - 10:36

وزارة الصحة بغزة تعلن تسجيل 6 حالات وفاة و1916 إصابة جديدة بفيروس كورونا و515 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 39 mins 7 April، 2021
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