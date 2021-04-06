مواجهات مع العدو الاسرائيلي عقب تشييع شهيد بالقدس المحتلة

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق الثلاثاء خلال مواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي اندلعت على حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، عقب تشييع جثمان الشهيد أسامة منصور في قرية بدو المجاورة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “المواجهات اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة سلمية انطلقت من قرية بدو باتجاه حاجز بيت اكسا، تنديدا بجريمة إعدام الشهيد وبجرائم الاحتلال بحق شعبنا، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع”.

واستشهد الشهيد منصور (42 عاما) وأصيبت زوجته الثلاثاء بعد إطلاق النار على السيارة التي كانا يستقلانها قرب بلدة بير نبالا شمال غرب القدس المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم