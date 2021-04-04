تركيا تصدر بيانا بشأن آخر المستجدات في الأردن

أعربت تركيا عن قلقها إزاء آخر التطورات في الأردن حيث نفذت السلطات الأردنية أمس سلسلة اعتقالات على خلفية ورود أنباء عن مؤامرة مزعومة تهدف إلى الإطاحة بالملك عبد الله الثاني.

وأكدت الخارجية التركية في بيان أصدرته اليوم الأحد أنها تراقب بقلق تلك الأحداث على أساس أنها تشكل خطرا على استقرار المملكة الهاشمية، مضيفة: “أن الأردن دولة محورية للسلام في الشرق الأوسط، ونعتبر استقراره وأمنه من استقرار وأمن تركيا”.

وأعربت الوزارة عن “دعم تركيا القوي” للملك عبد الله والحكومة الأردنية ولـ”سلام وازدهار ورفاهية الشعب الأردني”.

وأعلن الأردن مساء أمس السبت عن سلسلة اعتقالات طالت رئيس الديوان الملكي الأسبق وأشخاص آخرين إثر “متابعة أمنية حثيثة”، فيما ألقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اللوم على ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين في ممارسة أنشطة “توظف لاستهداف أمن البلاد”.

وأكد الأمير حمزة أنه وضع قيد الإقامة الجبرية، مشددا على أنه ليس طرفا في أي مؤامرة.

المصدر: روسيا اليوم