موسكو: اتهامات بوريل لروسيا تعكس قلقه تجاه دور الاتحاد الأوروبي في العالم

اعتبر المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن تصريحات رئيس دبلوماسية الاتحاد جوزيف بوريل حول روسيا، تعكس قلقه بشأن دور التكتل الأوروبي في العالم.

وقال في تصريح لقناة “روسيا 24” التلفزيونية: “نحن لا نتحدث عن التهديدات، ولكن عن المخاوف من أن الأحداث الجارية في العالم بدأت تحدث خارج الاتحاد الأوروبي والذين يمثلونه”.

وأضاف: “هذا انعكاس للمفهوم الذي يتم طرحه الآن بشكل متزايد في الفضاء العام.. هذه هي نظرية الحرب الباردة الثانية، بأن العالم أصبح ثنائي القطب مرة أخرى.. روسيا والصين في جانب، والولايات المتحدة وأوروبا على الجانب الآخر”.

وصرح بوريل في وقت سابق بأن “التقارب بين روسيا والصين لم يكن بسبب الاعتبارات الاقتصادية في سياق الطبيعة التكميلية الطبيعية لاقتصاديهما، ولا حتى الرغبة في توحيد الجهود استجابة لمحاولات الضغط من قبل الدولتين على الغرب، ولكن من خلال الرفض المشترك للقيم الديمقراطية من قبل موسكو وبكين”.

المصدر: وكالات