الصحة الايرانية: تسجيل 10250 إصابة جديدة، ووفاة 91 شخصًا بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2021 - 13:38

الصحة الايرانية: تسجيل 10250 إصابة جديدة، ووفاة 91 شخصًا بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 11 mins 30 March، 2021
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