المفتي عبدالله: على المسؤولين أن يعوا خطورة الوضع ويكفوا عن المكابرة

اعتبر مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله، خلال إلقائه كلمة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في افتتاح مسجد السيدة الزهراء وقاعة الإمام علي في بلدة رشاف- قضاء بنت جبيل، أن “سيادة لبنان منتهكة من قبل الدولة الكبرى والغنية والقوية، حيث التدخل الواضح في شؤون الوطن الداخلية، وهذا الأمر يعتبر محاولة لإلغاء الحوار الوطني بين اللبنانيين”.

وقال: “في ذكرى مولد الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت الإمام المهدي المنتظر، ندعو الى الانتظار الإيجابي لهذا الإمام، حيث واجب علينا مواجهة الفساد ونصرة المظلوم والوقوف الى جانب المواطن والمجتمع اللبناني في الأزمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي يعيشها البلد، ولا نقف موقف المتفرج على دفن هذا الوطن وانهياره من أجل حصة لطائفة أو لحزب أو لفئة”.

وإذ شدد على “ضرورة أن يعي المسؤولون خطورة الوضع المعيشي الصعب الذي نعيشه وعدم المكابرة”، أشار الى “أهمية أن تكون المساجد عنوان وحدة وتعاون وعبادة وجمع الناس الى كلمة سواء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام