روسيا تسجل 336 حالة وفاة جديدة في أدنى معدل منذ 9 آذار/مارس والإجمالي يناهز 98 ألفا

سجلت روسيا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 336 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ما يعد أدنى معدل وفيات يومية منذ 9 آذار/مارس الجاري، ولتناهز الحصيلة الإجمالية 98 ألف حالة وفاة. وبحسب بيان صادر عن مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا الأحد، فقد “تم تسجيل 336 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 97740 حالة”، وهو ما يعد أدنى معدل وفيات يومية منذ 9 آذار/مارس الجاري.

وأضاف البيان أنه “”تم تسجيل 9088 إصابة جديدة بجائحة “كوفيد-19” خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 4519832 حالة”، ما يشير إلى ارتفاع طفيف عن معدل أمس ( 8885 حالة).

فيما أشار إلى أنه “بلغ إجمالي حالات التعافي 4139128 بعد خروج 8630 مريضا من المستشفيات منذ الأمس”. وأوضح البيان أن “العاصمة موسكو سجلت 1878 إصابة جديدة بجائحة “كوفيد-19″ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لتعد الأعلى تسجيلا للإصابات تليها سانت بطرسبرغ بـ 701 حالة وضواحي موسكو بـ 610 حالات”.

المصدر: سبوتنيك