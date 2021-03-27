جمعية أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية: يوم احتجاجي الثلاثاء

دعت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، اثر اجتماع هيئتها الإدارية في مقرها في بلدة تكريت العكارية، الى ايوم احتجاجي ماراتوني، يبدأ في السابعة من صباح الثلاثاء 30 آذار 2021 وينطلق من أمام مصرف لبنان في شارع الحمراء، وذلك “مع استمرار المنظومة المالية في خرق كل القوانين الالهية والارضية وبضرب عرض الحائط مصائر أبنائنا وبالدوس على كرامات اللبنانيين منذ اكثر من عام وبسرقتها لودائع المواطنين ومنعها عنهم وعن الطلاب في الخارج، وإيمانا منها بضرورة الدفاع عن حقوق الطلاب وأوليائهم وعن القانون 193 وعن المودعين كافة”.

ودعت “الشرائح الاجتماعية المتضررة كافة والجمعيات والروابط والمجموعات الشبابية الى المشاركة في هذه المواجهة المفتوحة مع من قرر الدوس على حياة اللبنانين وتدمير مستقبلهم والقضاء على أبنائهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام