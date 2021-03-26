رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب: نسبة عالية من المواطنين لا يلتزمون بالاجراءات ويبدو اننا على مشارف الموجة الثالثة من كورونا في لبنان والعالم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2021 - 12:58

رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب: نسبة عالية من المواطنين لا يلتزمون بالاجراءات ويبدو اننا على مشارف الموجة الثالثة من كورونا في لبنان والعالم

منذ 51 mins 26 March، 2021
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