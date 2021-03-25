أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 25-03-2021

اللواء

تنعقد قمّة دولية، على خلفية أن سقف التعاطي مع الوضع في لبنان محكومٌ بالمبادرة الفرنسية، وتوجّه الإليزيه.

يخشى مطلعون من دخول المضاربات على خط التلقيح، بعدما أُفسح في المجال إلى شركات دواء ومصنعي أدوية استيراد بحدود المليون لقاح روسي لصناعي كبير.

قرّر حزب بارز توسيع قاعدة المستفيدين من «الدعم الغذائي»، بمنح بطاقات، يستفيد حاملوها من حسم 35٪ من قيمة الفاتورة!

الجمهورية

ستنعقد الأسبوع المقبل إجتماعات نقدية مكثفة ستفتح كباشاً كبيراً داخل سوق الصرف بناء على مقاربة جديدة سيتمّ إعتمادها

تتخوف جهات سياسية من خلق وضع أمني ضاغط وشغب في الشوارع لفرض حكومة سياسية بالكامل.

قال ديبلوماسي يمثل دولة شديدة الإهتمام بلبنان إنه من الخطأ وضع مسؤولية التعثر الحكومي على الخارج فحسب لأن الداخل يتحمل المسؤولية الكبرى.

المصدر: صحف