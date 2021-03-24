وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 53 وفاة و3856 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2021 - 20:26

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 53 وفاة و3856 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 13 mins 24 March، 2021
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