وزارة الاقتصاد: مراقبون من حماية المستهلك تعرضوا لاعتداء في النبي شيت وعلى القوى الامنية محاسبة المعتدين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2021 - 16:56

وزارة الاقتصاد: مراقبون من حماية المستهلك تعرضوا لاعتداء في النبي شيت وعلى القوى الامنية محاسبة المعتدين

منذ 33 mins 24 March، 2021
مديرية حماية المستهلك
لبنان

صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي: “تعرض مراقبون من مديرية حماية المستهلك الى اعتداء جسدي مبرح والتهديد وسرقة هاتفهم ومحاولة سرقة سيارتهم، اثر ضبطهم لتلاعب أسعار ب”محطة الطحان” في منطقة النبي الشيت، وعلى اثره طلب وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه من القوى الأمنية التحرك الفوري والإسراع باتخاذ التدابير اللازمة ومحاسبة المعتدين، لأن اي تعرض للمراقبين خلال قيامهم بواجبهم حماية للمستهلك هو اعتداء على حقوق المواطنين جميعا في أمنهم الاقتصادي والاجتماعي في هذه الظروف الصعبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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