ستولتنبرغ: العلاقة بين الناتو وروسيا معقدة

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو”، ينس ستولتنبرغ، أن العلاقة بين الحلف وروسيا معقدة منذ سنوات بسبب ما وصفه “السلوك الروسي الخارق للقوانين الدولية”، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحوار سيتواصل بين الجانبين على الرغم من تعقد العلاقات.

وأوضح ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي الإثنين، “العلاقة بين الحلف وروسيا معقدة منذ عدة أعوام بسبب السلوك الروسي الخارق للقوانين الدولية واستخدام القوة ضد أوكرانيا وجورجيا وكذلك التدخل في السياسة الداخلية للأعضاء”. كما قال الأمين العام لحلف الناتو أيضا “سنواصل الحوار مع السلطات الروسية ونعمل على تحسين العلاقات”.

وانتقد ستولتنبرغ أيضا توقيف بلغاريا لجاسوس روسي مزعوم، قائلا “نساند العمل الذي تقوم به بلغاريا للتصدي للسلوك الروسي الخبيث”.

من جانبه، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، بوقت سابق من اليوم، أن “العلاقات بين روسيا والحلف في أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة”، مؤكدا أن جميع الاتصالات توقفت عمليا بين الطرفين. وقال غروشكو، خلال جلسة طاولة مستديرة في مجلس الدوما الروسي “النواب”، “من الواضح أن الحلف لم يستطع التكيف مع الظروف الأمنية الجديدة ومن أجل بقائه عاد إلى افتراضات الحرب الباردة، والحماية من التهديدات من الشرق”. واختتم نائب وزير الخارجية الروسي بالقول: “لا توجد أجندة إيجابية في علاقاتنا مع “الناتو” اليوم”.

هذا وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.

المصدر: سبوتنيك