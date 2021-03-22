هبوط أسعار الذهب والمعادن النفيسة يدفع الدولار للصعود

انخفضت أسعار الذهب الاثنين، في أسواق التعاملات اليومية، مع تفضيل مستثمرين أصول الملاذ الآمن البديلة، مثل الدولار الأمريكي والسندات المصرفية.

ونزل سعر الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1736.71 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان قد فقد 0.7% في وقت سابق من الجلسة، كما شهدت أسعار المعدن الأصفر تراجعا في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بواقع 0.2% إلى 1738.80 دولار للأوقية.

وفقد الذهب، المسعر بالدولار، تدفقات ملاذ آمن لصالح الين والسندات المصرفية في التعاملات.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.2%، ليصل إلى 2639.92 دولار للأوقية، ونزلت الفضة 2.5% إلى 25.60 دولار، وكذلك فقد البلاتين 1.3% إلى 1181.30 دولار.

المصدر: رويترز