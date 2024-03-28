لم تشهد أسعار الذهب تغيراً يذكر اليوم الخميس مع استيعاب المستثمرين لتعليقات عضو مجلس محافظي الفدرالي الأميركي كريستوفر والر بشأن خفض أسعار الفائدة وترقبهم لمزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية لقياس مسار السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 0305 بتوقيت جرينتش، بلغ الذهب في المعاملات الفورية 2194.36 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2193.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، بلغت الفضة في المعاملات الفورية 24.67 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7% إلى 900.35 دولار وصعد البلاديوم 1.3% إلى 996.19 دولار.

المصدر: رويترز