الشهيد المجاهد قاسم عفيف سقلاوي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2024 - 09:04

الشهيد المجاهد قاسم عفيف سقلاوي

منذ 53 mins 21 May، 2024
قاسم عفيف سقلاوي 1
شهداء على طريق القدس

قاسم عفيف سقلاوي

المصدر: موقع المنار

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