الخط الساخن| إتحاد بلديات الضاحية: ماضون في خدمة اهلنا

ديما جمعة

في حلقة الخط الساخن من اعداد ديما جمعة بعنوان “اتحاد بلديات الضاحية ماضون في خدمة اشرف الناس” تحدث المهندس محمد درغام عن استمرار الجهود الحثيثة في خدمة اهل الضاحية الجنوبية، واشار الى اهمية الخطط التي يتم وضعها وتنفيذها ومراجعة وتقييم النتائج.

توقف درغام عند افتقاد البلديات والعمل البلدي للشهيد السيد هاشم صفي الدين الذي يعتبر شخصية تنموية بارزة والذي كان اداؤه وحضوره بارزا على مستوى الوطن، واشار الى الازمات المتتالية التي عصفت بالعمل البلدي والبلد بشكل عام من ازمات صحية واقتصادية وامنية.

كما شارك عدد من المشاهدين عبر مداخلات هاتفية ووجهوا رسائل الى البلديات والاتحاد.

وخلال الحلقة كانت جولة لكاميرا الخط الساخن في عدد من احياء الضاحية ومقابلة مع المراقب العام للاشغال بلدية حارة حريك عاطف بعجور ورئيس بلدية الغبيري معن الخليل ورئيس بلدية برج البراجنة المحامي عاطف منصور وحيوا جهود فريق الخط الساخن الذي خلال الاعوام العشر الماضية اثبت انه يتابع هموم وقضايا المواطنين واستطاع ان يشكل صلة الوصل بين البلديات والسكان.

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المصدر: موقع المنار