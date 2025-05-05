المجلس الوطني للاعلام: تقرير قناة الجديد بث معلومات خاطئة ومسيئة دون التحقق من صحتها

أكد رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، عبد الهادي محفوظ، أن نشر الأخبار الكاذبة، حتى وإن لم يصدر مباشرة عن المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والإلكترونية، ولكنه عبرها، لا يمت بصلة لحرية التعبير، ويُلحق الأذى بالآخرين وبسمعة المؤسسة الإعلامية، حتى وإن تبرأت منها. وبالتالي، تتحمل هذه المؤسسات المسؤولية المعنوية على الأقل.

وأعرب المجلس الوطني للإعلام عن أمله في أن تتأكد المؤسسات الإعلامية من صحة الخبر ومن مصدر المعلومة قبل نشرها، مشيرًا إلى أن ذلك قد يتسبب في ضرر بأمن المجتمع وإساءة للآخرين. وأكد على أن هذا كان الحال في التقرير الذي بثته “قناة الجديد”، حيث تم نشر معلومات خاطئة ومسيئة دون التحقق من صحتها.

وأضاف محفوظ: “أيا يكن الأمر، يطالب المجلس الوطني للإعلام الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق القانون، خصوصًا أن السلطة السياسية تعتبر نفسها ملزمة بإصلاح القضاء والإعلام معًا”.

المصدر: بريد الموقع