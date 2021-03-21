الأمن التركي يعتقل نائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد من البرلمان

اعتقل الأمن التركي، اليوم الأحد، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، عمر فاروق غرغرلي أوغلو، في مقر البرلمان الذي كان يعتصم فيه منذ أربع ليالي احتجاجا على إسقاط عضويته.

وأعلن حزب الشعوب الديمقراطي، في بيان على موقعه في تويتر، عن اعتقال نائبه غرغرلي أوغلو، مؤكدا أنه سيواصل كفاحه في كل مكان وتحت أي ظرف.

ويؤكد مراقبون أن أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد يتعرضون لحملة قمع واعتقالات، وقد رفع المدعي العام التركي في أنقرة دعوى قضائية لإغلاق الحزب.

وكان البرلمان التركي أسقط عضوية النائب غرغرلي أوغلو عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، بعدما أيدت محكمة الاستئناف العليا، في 19 شباط/فبراير الماضي، حكما صدر بحقه في 2018 بسجنه لمدة عامين وستة أشهر، لإدانته بتهمة “الترويج لتنظيم إرهابي”.

المصدر: وكالة سبوتنيك