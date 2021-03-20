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March 20 2021 - 01:50

الدفاع الروسية: المسلحون في إدلب يخططون لفبركة هجوم باستخدام سلاح كيميائي

منذ 1 ساعة 20 March، 2021
وزارة الدفاع الروسية
أخبار دولية - روسيا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي تنظيم “هيئة تحرير الشام” الإرهابي يخططون لاستفزازات باستخدام مواد سامة بشمال شرقي محافظة إدلب السورية.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري، ألكسندر كاربوف، اليوم الجمعة، إنه “حسب المعلومات المتوفرة، يخطط المسلحون لتنظيم هجوم كيميائي مفبرك لاتهام القوات الحكومية السورية باستخدام السلاح الكيميائي ضد السكان المدنيين”.

ورصد المركز الروسي عملية قصف بالهاون في محافظة الرقة من الأراضي تحت سيطرة القوات التركية.

ودعا مركز المصالحة الروسي قادة الجماعات المسلحة في سوريا إلى التخلي عن النشاط الاستفزازي والانضمام إلى جهود التسوية السلمية في سوريا.

المصدر: وكالة تاس الروسية

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