جونسون يتلقى لقاح “أسترازينيكا” ضد كورونا

تلقى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، لقاح شركة “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” وسط مخاوف متزايدة من آثار جانبية محتملة للمصل.

وخضع جونسون البالغ 56 عاما من عمره لعملية تطعيم بلقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية في مستشفى القديس ثوماس بلندن حيث كان يتلقى العلاج بعد إصابة خطيرة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” العام الماضي.

وقال جونسون، في تصريح أدلى به فور حقنه “أنا عمليا لم أحسس بأي شيء، هذا جرى بشكل جيد وسريع جدا”.

وحث جونسون كل مواطني بلاده على الحذو حذوه، مصرحا: “هذا أفضل شيء بالنسبة لكم وأفضل شيء بالنسبة إلى عائلاتكم وكل الآخرين”.

وسبق أن علقت مجموعة دول تابعة للاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا، اعتماد لقاح “أسترازينيكا” على خلفية معلومات تفيد بآثار جانبية محتملة متعلقة بجلطات دموية مكتشفة لدى المطعمين.

وفي ظل هه التطورات قالت لجنة سلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، الخميس، إن جدوى استخدام مصل “أسترازينيكا” تفوق مخاطره، وأوصت باستمرار التحصين به.

كما أعلنت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا أنها لم تحدد أي أدلة تشير إلى أن لقاح “أسترازينيكا” يسبب جلطات دموية.

واليوم حثت منظمة الصحة العالمية دول العالم على مواصلة التطعيم بلقاح “أسترازينيكا” الواقي من فيروس كورونا، قائلة إن المصل “مهم للغاية لأنه يشكل أكثر من 90% من اللقاحات التي توزع عبر كوفاكس”.

المصدر: وكالة رويترز