رئيس وزراء إيطاليا يؤكد أن بلاده لا تستبعد إمكانية شراء اللقاح الروسي ضد الكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2021 - 22:28

رئيس وزراء إيطاليا يؤكد أن بلاده لا تستبعد إمكانية شراء اللقاح الروسي ضد الكورونا

منذ 7 mins 19 March، 2021
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