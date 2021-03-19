نقابة الصرافين رحبت بقرار إطلاق المنصة الالكترونية التابعة لمصرف لبنان لتحديد سعر الدولار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2021 - 18:54

نقابة الصرافين رحبت بقرار إطلاق المنصة الالكترونية التابعة لمصرف لبنان لتحديد سعر الدولار

منذ 59 mins 19 March، 2021
نقابة الصرافين في لبنان
لبنان

رحبت نقابة الصرافين في لبنان في بيان لها الجمعة “باعلان رئاسة الجمهورية عن قرار لمصرف لبنان للعمل بإطلاق المنصة الالكترونية التابعة له حتى تسجل عليها كل العمليات ويتضمن القرار السماح للمصارف بالتداول بالعملات مثل الصرافين الشرعيين ومن مسؤولية لجنة الرقابة على المصارف متابعة حسن سير العمل”.

وقالت النقابة “يهمنا التأكيد أن المسعى الحثيث لفخامة رئيس الجمهورية وقرار الحاكم لإعادة عمل الصيرفة إلى الصيارفة الشرعيين وفقا لما نصت عليه القوانين المرعية وقد سلبته منهم أشباح السوق السوداء، خطوة ستساهم في استقرار أسعار صرف الدولار بعد الإرباك الحاصل مؤخرا في كافة القطاعات التجارية والذي انعكس ظلما على المواطن”.

وتابع البيان ان “النقابة يهمها أن توضح بأنها ستسعى مع السلطات الرقابية لتطبيق إجراءات الشفافية لحركة البيع والشراء للدولار من على المنصة الإلكترونية التابعة لمصرف لبنان بحيث تكون تلك المنصة مصدرا رسميا لسعر الدولار الحقيقي وبديلا للتطبيقات المشبوهة وأسعارها الموجهة التي سيطرت على الأسواق وعلى حياة المواطنين”.

وفيما شكرت النقابة “رأس الدولة فخامة الرئيس العماد ميشال عون على مبادرته تلك”، أملت “باستكمال مسيرة الإصلاح التي تعهد بها. واضافت “الشكر لسعادة الحاكم على تبني هذا التوجه الذي لطالما ارتبط بقناعته الراسخة بإقتصادنا الحر”.

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