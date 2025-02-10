محاولة سطو على مؤسسة صيرفة في بيروت تفشل بعد تدخل الصراف

نفذ 3 ملثمين صباح اليوم محاولة سطو على مؤسسة بدر الدين للصيرفة قرب فندق البريستول، مقابل شركة عياش في شارع الحمرا ببيروت، ولكنها فشلت بعد أن أطلق الصراف النار عليهم، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم وفرار الثالث.

واستنكرت نقابة الصرافين، في بيان، محاولة السطو وهنأت صاحب المؤسسة على “سلامته وجرأته وحضوره الذهني وقدرته على الدفاع عن نفسه في الوقت المحدد وعدم الوقوع في الكمين المحكم ضده”. كما استنكرت “الحادث الذي تعرض له الزميل الكريم والذي نتج عنه مقتل شخص وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى وفرار ثالث”، وطالبت القوى الأمنية والقضائية التي حضرت إلى المكان وبدأت بالتحقيقات ب”ضرورة الإسراع في كشف ملابسات الحادث وإنزال أشد العقوبات بالفاعلين، وتسيير دوريات في منطقة الحادث وفي المناطق كافة لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه الاعتداء على عموم المواطنين، وبالأخص حماية الصرافين في محلاتهم وخلال أدائهم عملهم وخارجها نظراً لطبيعة عملهم”.

وذكرت النقابة أصحاب شركات الصرافة بضرورة “أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في محلاتهم وأثناء تحركهم في ظل الظروف الحالية التي لها طابع الفلتان الأمني، إلى حين استتباب الأمن الذي طالما طالبنا المسؤولين الأمنيين به”.

كما طالبت وزير الدفاع ميشال منسى ب”ضرورة حصول الصرافين على رخص سلاح دون تأخير، عند تقديم طلباتهم، مع استثناء وقف العمل بها نظراً لخطورة طبيعة عملهم”.

وختمت النقابة بيانها: “لنا ملء الثقة بالقضاء النزيه الذي سينصف الصراف المعتدى عليه وينزل العقوبات اللازمة بحق الفاعلين ومن يقف وراءهم”.

المصدر: مواقع