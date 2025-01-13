نقابة الصرافين املت ان تحمل السنوات المقبلة قرارات شجاعة تعيد بناء المؤسسات وتحقق العدالة الإجتماعية

أكدت نقابة الصرافين في لبنان أن “رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بخبراته ومهاراته القيادية سيُسهم في تعزيز مكانة لبنان إقليميًا ودوليًا، كما أن انتخابه يُمثل بداية جديدة وفرصة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين. إذ نتطلع إلى رؤية متجددة تلبي تطلعاتهم وتحقق طموحاتهم”.

وقالت: “إن فترة رئاسته تحمل آمالًا كثيرة ورؤية استراتيجية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة”.

وأضافت: “نحن نؤمن بأن التعاون بين كافة القطاعات سيكون له تأثير إيجابي في تعزيز الاستقرار وتحقيق الرخاء. ونحن واثقون بأن التزامه بالشفافية والحوكمة الرشيدة سيكون له دور أساسي في معالجة التحديات الحالية. وندرك أهمية دور القيادة الحكيمة في توجيه البلاد نحو مسار التقدم والاستقرار”.

وأملت أن “تحمل السنوات المقبلة قرارات شجاعة تُعيد بناء المؤسسات وتحقق العدالة الاجتماعية. كما نؤكد تأييدنا المطلق لكل المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام