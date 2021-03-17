ستولتنبيرغ: تعزيز حضور الناتو في البحر الأسود رد على خطوات روسيا

برر الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ تعزيز الحضور العسكري للحلف في البحر الأسود، بقلق الناتو على “أمن المنطقة التي تحشد فيها روسيا عسكريا”. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، قال ستولتنبيرغ “أمن البحر الأسود من أوليات الناتو وجورجيا ونحن قلقون إزاء حشد روسيا العسكري في المنطقة. هذا هو سبب عملنا على تعزيز وجودنا في منطقة البحر الأسود”.

وأشار إلى أن “الناتو يدعم السلامة الإقليمية لجورجيا وسيادتها ضمن حدودها المعترف بها دوليا ويواصل في دعوة روسيا إلى وقف احتلال إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وسحب جميع قواتها من هناك”. وأعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء تعزيز الوجود العسكري للناتو قرب حدودها الغربية، فيما أكد الكرملين أن روسيا “لا تمثل تهديدا لأحد، لكنها لن تتغاضى عن أي ممارسات قد تهدد مصالحها”.

المصدر: روسيا اليوم