كورونا في المكسيك.. تسجيل 234 وفاة و1439 إصابة جديدة

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة المكسيكية يوم الاثنين تسجيل 234 وفاة و1439 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب الوزارة فإن إجمالي عدد الإصابات في البلاد سجل مليونين و167729 حالة، والوفيات 194944.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة نظرا لعدم إجراء فحوص على نطاق واسع.

وكان وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أعلن في 11 مارس الحالي عن وصول الدفعة الثانية من لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لكورونا إلى بلاده.

وصادقت السلطات المكسيكية على استخدام اللقاح الروسي في 2 فبراير الماضي وتم إيصال الدفعة الأولى من اللقاح إلى المكسيك في الـ22 من فبراير.

وبدأت السلطات المكسيكية باستخدام اللقاح الروسي لتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.

المصدر: وكالة رويترز