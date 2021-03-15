اكتشاف سلالة “فريدة” من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية يوم السبت، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد، حسبما نقلت وسائل إعلام.

ووفقا للوزارة، تم اكتشاف المتغير (السلالة الجديدة) بعد أن تتبعت السلطات الصحية وحللتها 85 حالة إصابة بفيروس كورونا، والذي ظهرت به “مجموعة فريدة من الطفرات”.

وقالت آنا أونج ليم، عضو المجموعة الاستشارية الفنية في وزارة الصحة في إحاطة عبر الإنترنت: “كنا ننتظرهم (العلماء) لإعلامنا بما إذا كان هذا فريدا بالنسبة للفلبين أم اكتشف بالفعل في بلدان أخرى، لقد عادوا إلينا وأخبرونا بأنه حقا متغير جديد” حسبما نقلت “سي إن إن الفلبين”.

وفقا لوزارة الصحة، سمي المتغير الجديد للفيروس التاجي “P.3″، وسُجلت 98 حالة مرتبطة به في جميع أنحاء الفلبين حتى الآن. ومع ذلك، فإن السلطات بحاجة إلى مزيد من المعلومات حوله لتقييم مخاطر العدوى والوفاة.

وقالت الشبكة إن وزارة الصحة اليابانية أبلغت في فبراير/ شباط عن حالة إصابة بسلالة جديدة لرجل يبلغ من العمر 60 عاما وصل إلى طوكيو قادما من الفلبين. وبحسب ما ورد لم تظهر عليه أعراض المرض.

إلى جانب ذلك، أشارت وزارة الصحة إلى أن الدولة سجلت أول حالة لمتغير “P.1” الذي اكتُشف لأول مرة في البرازيل.

حتى الآن، أكدت الفلبين أكثر من 600 ألف حالة إصابة بمرض “كوفيد 19” وما يقرب من 13 ألف حالة وفاة ذات صلة.

المصدر: سبوتنيك