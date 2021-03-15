مياه الجنوب: إغلاق دائرة مياه صيدا ومبنيي الادارة العامة والمصلحة الادارية بعد ارتفاع عدد الاصابات بكورونا

اعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان ان المؤسسة يهم ان “تحيط المشتركين علما أنها وبعد ارتفاع اعداد المصابين بفايروس كورونا ضمن دائرة مياه صيدا ستقوم بإغلاق مكاتب الدائرة لمدة 3 أيام بدءا من اليوم الاثنين، لمباشرة اجراءات التعقيم واجراء الفحوص للموظفين والعمال والبدء باجراءات الحجر المنزلي للمصابين والمخالطين، وستقوم فرق التعقيم غدا بتعقيم مكاتب الدائرة كافة بما فيها مبنيي الادارة العامة والمصلحة الادارية المشتركة، على أن تقوم بإعلام المواطنين بعد انتهاء الاجراءات بالموعد الرسمي لإعادة فتح مكاتبها ومواصلة عملها أو في حال تمديد الاجراءات واطلاعهم على آخر المستجدات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام