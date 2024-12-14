عودة تغذية المياه الى مدينة صور

أعلنت “مؤسسة مياه لبنان الجنوبي”، إنجاز أشغال الصيانة اللازمة لإعادة ربط محطة مياه البص بشبكات التوزيع واستعادة التغذية بالمياه لمدينة صور وضواحيها.

وقالت في بيان إن “فرق الأشغال والصيانة قد انجزت في وقت قياسي رفع الركام وتنظيف محيط المنشأة التي كان طيران العدو قد استهدفها بغارة ادت الى استشهاد موظفين وتدمير مباني ومنشآت وتجهيزات المحطة”.

وأوضحت أن فرق المؤسسة بذلت بالتعاون مع اتحاد بلديات صور واللجنة الدولية للصليب الأحمر جهوداً مضنية منذ وقف إطلاق النار لتسريع الاشغال وإنجاز المراحل التمهيدية من اشغال مدنية قبل مباشرة الاشغال الميكانيكية لإعادة ربط خطوط التوزيع في المحطة بمصادر المياه والشبكة العامة وتأمين المياه للمواطنين بعد عودتهم إلى منازلهم.

كما أكدت أن المؤسسة ستواصل إنجاز الدراسات والخطط اللازمة لمشروع إعادة بناء محطة مياه البص وتطويرها لزيادة كميات المياه المنتجة والموزعة لتلبية الحاجات المتزايدة في مدينة صور وضواحيها.

المصدر: مؤسسة مياه لبنان الجنوبي