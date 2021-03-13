“تليغرام” يعد مستخدميه بميزة جديدة

كشفت الصفحة الشخصية لمؤسس شبكة التواصل الاجتماعي “تليغرام” بافل دوروف، أن مستخدمي الشبكة على موعد مع ميزة جديدة ستضاف إليها في المستقبل القريب.

وبحسب القناة فإن الميزة المقبلة على منصة “تليغرام” ستكون متخصصة بالاتصال الصوتي، حيث سيتمكن المستخدمون من القيام بالمحادثات الصوتية مع عدد غير محدود من الناس.

وكانت هذه الميزة متاحة فقط في المجموعات التي كان يصل عدد أعضائها إلى 5 آلاف شخص.

وسيتمكن مسؤولو الصفحات والمجموعات من حفظ التسجيلات كملف بودكاست، بالإضافة إلى إمكانية المشاركة بالنقاشات الحية.

وبحسب مؤسس المنصة فإن الميزة الجديدة ستظهر في التحديث الجديد القادم في المستقبل

المصدر: سبوتنيك