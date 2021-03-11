لجنة الأسير سكاف و حزب الله في الشمال: للتمسك بنهج المقاومة الذي هزم العدو في لبنان وفلسطين

استقبل عضو المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمد صالح في مكتبه في الكورة، وفداً من لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائلية يحيى سكاف برئاسة شقيقه جمال.

بدايةً اعتبر صالح أن يحيى سكاف هو رمز مقاوم نعتز ببطولاته و التمسك بقضيته هو واجب إنساني و وطني بأمتياز، لأنه ذهب من أقصى الأراضي اللبنانية الى أقصى فلسطين الحبيبة في ١١ آذار ١٩٧٨ ليدافع عن القضية الفلسطينية و عن شعبها المظلوم الذي كان يتعرض يومياً لأبشع أنواع المجازر الوحشية في ظل الصمت الدولي عن تلك الإعتداءات”.

بدوره توجه سكاف بالشكر الى رجال المقاومة اللبنانية الذين يرفعون لواء تحرير الأسير يحيى سكاف من السجون الصهيونية، و أكد على”الثقة التامة بالمقاومة و حكمتها و بمقولة الأمين العام السيد حسن نصر الله بأن الأمة التي تترك أسراها في السجون هي أمة بلا شرف و بلا كرامة”.

و شدد سكاف و صالح على ضرورة التمسك بنهج يحيى سكاف المقاوم الذي رفع رأس الأمة و أعاد لها عزتها و كرامتها من خلال فرض توازن رعب مع كيان العدو و هزيمته في جنوب لبنان و غزة الأبية، و أكدا بالمناسبة أن” كل حر و شريف يجب أن يقف الى جانب الشعب الفلسطيني و قضيته و قضية الأسرى حتى يتحرروا و تتحرر فلسطين من البحر الى النهر”.

المصدر: موقع المنار