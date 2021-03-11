نصائح لتجنب إدمان الهاتف المحمول

أصبحت الهواتف الذكية رفيقا وقرينا ملازما للكثيرين منا، وبشكل لا شعوري يميل الكثير لالتقاط الهواتف الذكية والبدء في التمرير عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية حتى عند الجلوس وجها لوجه مع الأصدقاء وأفراد العائلة.

وبحسب تقرير نشره موقع “ذا هيلث سايت”، هذه العادات غير الإرادية تعتبر مؤشرا على أن هؤلاء الأشخاص معرضون لخطر الاعتماد المفرط على الأجهزة الذكية، مما قد يكون له تأثير في العلاقات الاجتماعية بشكل واضح.

وفي استطلاع حديث أجراه مركز “بيو” للأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية، أفاد ما يقرب من 50 في المئة من المشاركين البالغين أنهم “لا يستطيعون العيش دون هواتفهم الذكية”، في حين كشف استطلاع آخر من كوريا الجنوبية أن أكثر من 20 في المئة من مستخدمي الهواتف الذكية معرضون لخطر الاعتماد المفرط على تلك الأجهزة.

والتمس الخبراء في استبياناتهم أن هؤلاء الأشخاص يعانون غالبا من مشاكل خطيرة تتعلق بالصحة العقلية والجسدية، وتكون علاقاتهم الاجتماعية هشة وغير متينة، ومضطربة بشكل واضح.

وذكر التقرير بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في تقليل الاعتماد وإدمان الهواتف الذكية، وتشمل ما يلي:

أولا: التركيز على فعل المزيد من الأشياء التي تجعلك تنسى فحص هاتفك، مثل التحدث بشكل أكبر والتقرب من الأصدقاء والأقارب، أو ممارسة أي نشاطات محببة.

ثانيا: توقف مؤقتا قبل التقاط هاتفك واسأل نفسك دائما، هل هو مهم حقًا؟

ثالثا: حاول أن تضع حدودا زمنية لاستخدام هاتفك.

رابعا: احذف كل تلك الألعاب والتطبيقات المشتتة للانتباه، والتي تدفعك باستمرار لاستخدام هاتفك.

خامسا: قم بإيقاف الإشعارات والتنبيهات.

سادسا: احفظ هاتفك بعيدا عن أنظارك وبعيدا عن متناول يدك قدر الإمكان.

سابعا: تجنب استخدام هاتفك قبل الذهاب للنوم قدر الإمكان لما قد يسببه من قلق وتوتر وإجهاد للعين.

المصدر: سبوتنيك