رابطة المهني طالبت بأن تشمل المساهمة المالية الشهرية أساتذتها وموظفيها وزيادة أجر ساعة التعاقد

هنأت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان، بعد اجتماع عقدته اليوم عبر تطبيق “زوم” ناقشت خلاله ما آلت اليه الأمور، “جميع الأساتذة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وتأثيرها على أوضاعهم وحياتهم اليومية من معاناة تمس أدنى مستلزمات الحياة”، وقالت: “إن العيد هذه السنة يحل علينا بأوضاع استثنائية لم تمر علينا من قبل. ومع ذلك، لدينا أمل باستمرار رسالتنا التربوية وبناء غد أفضل على الصعيد التربوي الذي نطمح إليه من خلال أجيال المستقبل”.

وتمنت “الرحمة للأساتذة الزملاء الذين توفوا من جراء إصابتهم بجائحة كورونا”، داعية ل”عائلاتهم بالصبر والسلوان على غيابهم”.

وأثنت على “الزيادة المالية المقترحة على رواتب القوى العسكرية كافة”، طالبة “من المسؤولين بأن تشمل هذه المساهمة المالية الشهرية أساتذة وموظفي التعليم المهني والتقني على مختلف أصنافهم، وكذلك زيادة أجر ساعة التعاقد وأجور العاملين المياومين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفي كل المكاتب الإقليمية التابعة لها وفي معاهد ومدارس ومجمعات التعليم المهني والتقني الرسمية”.

وأكدت أنها “ستتابع ما سيصدر عن الجلسة التشريعية لمجلس النواب”، محذرة من “اتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة، وصولا إلى الإضراب العام المفتوح في كل معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي. وبالتالي، فليتحمل المسؤولون نتيجة قراراتهم”، لافتة إلى أنها “ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل التطورات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام