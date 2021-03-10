وزير الخارجية السعودي: تحالفنا مع روسيا استراتيجي والتنسيق والتعاون بيننا على أعلى مستوى

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الأربعاء، أن التحالف بين المملكة وروسيا استراتيجي وأن التنسيق والتعاون مع موسكو على أعلى مستوى. وقال بن فرحان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف من الرياض “نثمن تحالفنا الاستراتيجي مع روسيا الاتحادية الصديقة ونؤكد على أن التنسيق والتشاور والتعاون قائم بأعلى مستوياته بين البلدين الصديقين”.

وحول التنسيق على صعيد المجال النفطي، قال بن فرحان “المملكة وروسيا حريصة على سعر عادل للبترول للمستهلكين والمنتجين وهذا ما تقوم عليه آلية أوبك+ وهناك تنسيق جيد في هذا الإطار ومستمرون في دعم الاقتصاد العالمي”.

المصدر: روسيا اليوم