اجتماع بشأن أفغانستان في تركيا

أكد مصدر مقرب من طالبان، لوكالة سبوتنيك أن اجتماعاً سيعقد حول “السلام في أفعانستان” في 27 آذار/ مارس وستحضر طالبان أيضًا. وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك” “وجهت الدعوات لممثلي طالبان لحضور الاجتماع في تركيا. في البداية كانت هناك بعض التحفظات، ولكن تم التأكيد الآن على حضور وفد”.

وقال مصدر آخر مقرب من طالبان في كابول إن “بعض أصدقاء طالبان أو أنصارها الذين يعيشون في كابول ذهبوا إلى تركيا وحصلوا على تأشيرات دخول تركية”. وأوضح أن “عددا من النشطاء السياسيين والمدنيين المنخرطين في عملية السلام حصلوا على تأشيرات دخول، اثنان منهم قد غادرا بالفعل وآخرون يستعدون للسفر”.

المصدر: سبوتنيك