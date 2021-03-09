روسيا: نأمل ان تكون إصابة الرئيس السوري وزوجته بكورونا خفيفة

أعرب الكرملين الثلاثاء عن أمل روسيا موسكو ألا يشتد وباء كورونا على الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف “صراحة ليس لدي أي معلومات عن كيفية علاج الرئيس السوري وزوجته”، وتابع “لا أعلم أيضا إذا ما كان قد طلب مساعدة من أي نوع”.

وأشار بيسكوف إلى أن “المتخصصين الروس “اكتسبوا خبرة كبيرة في علاج فيروس كورونا المستجد”، وأضاف “ليس لدي أي شك في أنه إذا كان هناك أي طلب، فبالطبع سينظر الرئيس بوتين فيه على الفور”.

وأمل بيسكوف أن “تكون إصابة الرئيس السوري وزوجته أسماء الأسد بفيروس كورونا خفيفة، وأن يحصلا على أجسام مضادة لاحقا”.

المصدر: روسيا اليوم