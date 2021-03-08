العدو الاسرائيلي يواصل التضييق على الفلسطينيين بالضفة ويخطر بوقف البناء في عدد من المنازل

أخطرت قوات العدو الاسرائيلي الاثنين عددا الفلسطينيين في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة بوقف البناء في منازلهم.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوة من جيش الاحتلال اقتحمت أطراف بلدة زواتا وسلمت اخطارات بوقف البناء في ثلاثة منازل واحد جاهز للسكن واثنين قيد البناء”، وأضافت أن “المنازل المستهدفة تقع في منطقة العين التي حصلت على موافقة من الاحتلال على مخططها الهيكلي عام 2008”.

وأشارت المصادر الى أن “المنطقة تقع على مقربة من الشارع الالتفافي الاستيطاني ومستوطنتي شافي شمرون وجبل عيبال”، ولفتت الى أن “الاحتلال سبق وأن دمر منتجعا سياحيا أقيم في منطقة العين التي يعتبر النبع المتواجد فيها الرباع على مستوى الضفة من حيث وفرة المياه”.

المصدر: فلسطين اليوم