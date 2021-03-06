لهذه الأسباب يجب أن يكون البيض ضمن نظامك الغذائي!

العقل السليم في الجسم السليم، وللحصول على أهداف السلامة هذه، عليك أن تبدأ من نظامك الغذائي فهو من أهم العوامل للمحافظة على صحة جيدة وتلبي احتياجاتك من العناصر الغذائية يومياً. ولا يختلف الأمر بالنسبة لخسارة الوزن، إذ أن الأمر يبدأ أيضاً من النظام الغذائي. فكيف يمكنك إنقاص وزنك والحفاظ على الرشاقة دون أن تتعرض لخسارة المغذيات اللازمة لصحتك؟

للوصول إلى الوزن الذي تحلم به وخسارة السعرات الحراراية دون حرمان، يجدر بك العثور على الأطعمة المغذية واللذيذة والتي في الوقت نفسه تبقيك ممتلئاً لوقت أطول في حين تلبي احتياجاتك الغذائية الكبيرة لتتمكن من تحسين وظائف جسمك. ومن المعروف أن وجبة الفطور من أهم الوجبات اليومية وخصوصاً لتحديد خيارات الطعام خلال اليوم وتجنب الشعور بالجوع الكبير.

لهذا السبب ينصح الخبراء بتناول البيض خصوصاً في وجبة الفطور لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين وسعرات حرارية قليلة نسبياً، كما أنه يساعد في حرق الدهون في الجسم مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

وبحسب ما نشره موقع ( ميديكال نيوز توداي) الأمريكي، يزيد البروتين من معدل التمثيل الغذائي للشخص بنسبة 15-30 في المائة. لذلك، فإن تناول البيض والأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين قد يساعد الناس على حرق سعرات حرارية أكثر من تناول الكربوهيدرات أو الدهون.

إضافة إلى ما يسمى التأثير الحراري للطعام، أي الطاقة التي يحتاجها الجسم لاستقلاب الأطعمة، وهو أعلى للبروتين منه للدهون أو الكربوهيدرات”.

من جهة أخرى، تساعد الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين على إبقائك ممتلئاً أي الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يؤدي إلى انخفاض الرغبة بتناول الطعام على مدار اليوم. ما يساهم في فقدان الوزن. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.

إضافة إلى البروتين الذي يساعد ببناء العضلات، يحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، إلى جانب كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحمي من العديد من الأمراض. لذا ينصح خبراء التغذية بإضافة البيض إلى نظامك الغذائي حيث يمكنك تحضيره بطرق مختلفة وشهية.

المصدر: dw.com