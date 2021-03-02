الصحة بغزة: حالة وفاة واحدة وتسجيل 154 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2021 - 12:30

الصحة بغزة: حالة وفاة واحدة وتسجيل 154 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 52 mins 2 March، 2021
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