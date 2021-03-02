الصحة بغزة: حالة وفاة واحدة وتسجيل 154 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2021 - 12:30
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الصحة بغزة: حالة وفاة واحدة وتسجيل 154 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 52 mins
2 March، 2021
الصحة بغزة
غزة
كورونا في غزة
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