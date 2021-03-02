منظمة الصحة العالمية: العالم لن يتغلّب على فيروس كورونا قبل نهاية العام

استبعدت منظمة الصحة العالمية إمكانية التغلب على فيروس كورونا بحلول نهاية العام الجاري/ لكن يمكن الانتهاء من حالات الاستشفاء والوفيات والمآسي المرتبطة بهذا الوباء.

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راين إن الوباء لا يزال فتّاكاً ولا سيما مع ارتفاع عدد الإصابات هذا الأسبوع بعد انخفاض لسبعة أسابيع متتالية.

وأشار إلى أن المنظمة تركز على إبقاء العدوى بالفيروس منخفضةً، وعلى المساعدة في منع ظهور نسخ متحورة من الفيروس.

من جانبه، قال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه “خلال الأسبوع الماضي، زاد عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 المسجلة للمرة الأولى منذ 7 أسابيع، حيث زادت الحالات المبلغ عنها في 4 من 6 مناطق تابعة للمنظمة: الأميركتين، وجنوب شرق آسيا، وشرق المتوسط، وأوروبا”.

وعن توزيع اللقاحات، قال أدهانوم إنه “من الآن وحتى نهاية أيار/مايو، سوف يتم تخصيص 237 مليون جرعة لقاحات لـ 142 اقتصاداً مشاركاً في مرفق توزيع اللقاحات كوفاكس، على أن تنشر غداً أول دفعة من التخصيصات التي تغطي غالبية تلك الاقتصادات”.

وتابع أنه “من المؤسف مواصلة بعض الدول إعطاء الأولوية في التلقيح للبالغين الأصغر سنا والأوفر صحة والأقل عرضة للإصابة بالمرض على حساب العاملين بقطاع الصحة وكبار السن”، مضيفا أن “الدول ليست في سباق مع بعضها بعضل، ولكنها في سباق مشترك ضد الفيروس”.

وتجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 114.8 مليون، فيما توفي أكثر من 2.5 مليون جراء الإصابة بالفيروس.

المصدر: الميادين