مقتل مستوطن صهيوني دهسا في القدس المحتلة

لقي مستوطن صهيوني مصرعه مساء الأحد دهسا بحافلة يقودها فلسطيني تعرض لاعتداء من قبل عشرات المستوطنين في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “القتيل هو أحد أعضاء الجماعات الاستيطانية المتطرفة التي تشن هجمات منظمة على المقدسيين”.

وتابعت المصادر “تمكن السائق الفلسطيني من تخليص نفسه من هجوم المستوطنين والانسحاب من المكان بعد تضرر حافلته لكن قوات الاحتلال اعتقلته لاحقا”.

ويتعمد المستوطنون الصهاينة استهداف سائقي الحافلات الفلسطينيين بعد التأكد من هوياتهم وخاصة في مدينة القدس ومدن الداخل المحتل.

المصدر: فلسطين اليوم