الصحة اللبنانية نشرت الجدول الأسبوعي لحملة التلقيح ضد كورونا

نشرت وزارة الصحة العامة في لبنان الاحد الجدول الأسبوعي للحملة الوطنية للقاح والذي يعرض بالارقام حركة المخزون وأعداد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد وباء كورونا.

وأشارت الوزارة الى ان “جميع البيانات التفصيلية موثقة لدى المراكز المعتمدة وفرق المتابعة والتدقيق في وزارة الصحة العامة”، وتابعت ان “الوحدة المستعملة في التقرير هي الجرعة DOSE”، وأكدت على “جميع المراكز المعتمدة عدم التلقيح دون موعد مسبق على المنصة”.

وأوضحت الوزارة ان “مخزون اللقاحات المتبقية في المستشفيات: 1131 جرعة”، وتابعت “تعتمد عيادة نقالة واحدة وفق جدول زمني معلن على أن تكون مخصصة فقط للمراكز الصحية والرعائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام