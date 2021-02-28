الصحة اللبنانية نشرت الجدول الأسبوعي لحملة التلقيح ضد كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2021 - 21:26

الصحة اللبنانية نشرت الجدول الأسبوعي لحملة التلقيح ضد كورونا

منذ 17 mins 28 February، 2021
وزارة الصحة اللبنانية
لبنان

نشرت وزارة الصحة العامة في لبنان الاحد الجدول الأسبوعي للحملة الوطنية للقاح والذي يعرض بالارقام حركة المخزون وأعداد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد وباء كورونا.

وأشارت الوزارة الى ان “جميع البيانات التفصيلية موثقة لدى المراكز المعتمدة وفرق المتابعة والتدقيق في وزارة الصحة العامة”، وتابعت ان “الوحدة المستعملة في التقرير هي الجرعة DOSE”، وأكدت على “جميع المراكز المعتمدة عدم التلقيح دون موعد مسبق على المنصة”.

وأوضحت الوزارة ان “مخزون اللقاحات المتبقية في المستشفيات: 1131 جرعة”، وتابعت “تعتمد عيادة نقالة واحدة وفق جدول زمني معلن على أن تكون مخصصة فقط للمراكز الصحية والرعائية”.

بيان

 

 

 

 

 

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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